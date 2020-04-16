YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Belediye ekiplerinden 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Belediye ekiplerinden 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

VAN HABERLERİ  | 16.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Belediye ekiplerinden 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 12 yaşındaki çocuğa, pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki Ecrin Tekdincer, doğum gününü kutlama isteğini sosyal medya üzerinden iletti.

Bunun üzerine doğum günü pastası hazırlayıp hediye alarak çocuğun evine giden belediye ekipleri, Tekdincer'in doğum gününü kutladı.

Büyük mutluluk yaşayan Tekdincer, yasak nedeniyle evden çıkamadığını belirterek, "Belediyeden böyle bir talepte bulundum. Hemen dikkate almışlar ve bana sürpriz yaptılar. Doğum günümü kutlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile belediye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Anahtar Kelimeler:
Doğum Günü İpekyolu Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Van Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:22
Öğle
12:11
İkindi
15:53
Akşam
18:51
Yatsı
20:12

Van Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan Başkan Şeylan’a ziyaret

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan Başkan Şeylan’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.