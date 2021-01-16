Belediye ekiplerinden karla mücadele

Kar yağışının ilk saatlerinden itibaren koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başlayan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kar kalınlığı yaklaşık 3 cm yüksekliğe ulaştıktan sonra durdu. Karla mücadele ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları sonrasında ana caddelerdeki buzlanma önlenerek trafik güvenliği sağlandı.

100 kişilik bir ekipte kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başladı

Sabah saatlerinde vatandaşın işlerinin aksamaması için Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu 100 kişilik bir ekipte 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerinde ki kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başladı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler vardiyalı olarak gece gündüz demeden olası kar yağışı durumlarında çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.

