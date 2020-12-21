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Belediye ekiplerinden karla mücadele çalışması

BAYBURT HABERLERİ  | 21.12.2020 09:22 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesi ekiplerince sokak araları ve kaldırımlarda biriken karlar temizlendi.Bayburt merkezde dün gece saatlerinde etkili olan ve kenti beyaza büründüren kar yağışının ardından belediye ekiplerince karla mücadele çalışmalarına hız verildi.Belediye ekipleri, sokak araları ve kaldırımlarda biriken karları küreklerle kürüyerek süpürdüler.Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşan noktalarda da tuzlama çalışması yapıldı.Öte yandan kar sonrası Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Dumlu ve Günbuldu köylerinin yolları ulaşıma kapandı.

Bayburt Belediyesi ekiplerince sokak araları ve kaldırımlarda biriken karlar temizlendi.
Bayburt merkezde dün gece saatlerinde etkili olan ve kenti beyaza büründüren kar yağışının ardından belediye ekiplerince karla mücadele çalışmalarına hız verildi.
Belediye ekipleri, sokak araları ve kaldırımlarda biriken karları küreklerle kürüyerek süpürdüler.
Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşan noktalarda da tuzlama çalışması yapıldı.
Öte yandan kar sonrası Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Dumlu ve Günbuldu köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

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