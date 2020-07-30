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Belediye ekiplerinden temizlik seferberliği

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kentte bayram temizliği gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kentte bayram temizliği gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Nevşehir’in dört bir yanındaki parklar, mezarlıklar, cadde ve sokaklar, yol kenarları ve kaldırımlar baştan aşağı gözden geçirilip temizleniyor.
Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi amacıyla şehrin tüm noktalarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm ana yolları ve caddelerinde mıntıka temizliği yaparak yolları ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.
Ayrıca mezarlıklar, kurban kesim alanları, parklar, yürüyüş yolları ve benzeri açık-yeşil alanlar da ekipler tarafından itina ile daha temiz hale getiriliyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Nevşehir için 7 gün 24 saat çalışma yapan belediye ekipleri, rutin temizlik çalışmalarını da şehrin birçok noktasında özenle sürdürüyor.

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