YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Belediye ekiplerinin dikkati yaşlı kadını ölümden kurtardı

Belediye ekiplerinin dikkati yaşlı kadını ölümden kurtardı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Avcılar’da aşevinden her gün düzenli olarak sıcak yemek desteği alan kadının 2 gün boyunca kapıyı açmaması üzerine yaşlı kadının evine giden ekipler, yaşlı kadını yerde düşmüş olarak buldu.

Belediye ekiplerinin dikkati yaşlı kadını ölümden kurtardı

Avcılar’da aşevinden her gün düzenli olarak sıcak yemek desteği alan kadının 2 gün boyunca kapıyı açmaması üzerine yaşlı kadının evine giden ekipler, yaşlı kadını yerde düşmüş olarak buldu. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Avcılar Belediyesi’ne bağlı aş evinden her gün düzenli olarak sıcak yemek desteği alan kadının 2 gün boyunca kapıyı açmaması üzerine ekipler, emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İçeriden kadının sesinin duyulması üzerine kapıyı zorlayarak açan emniyet güçleri, yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. Yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadının, dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü belirlendi. Yaşlı kadına sağlık ekiplerince gerekli müdahalenin yapılmasının ardından kızına haber verildi.
Avcılar Beledisi ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde kurtulan yaşlı kadının durumu iyi olduğu bildirildi. Çalışan ekiplerle hizmet götürdükleri ev sahipleri ile arasında önemli bir güven bağın oluştuğunun altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, “Çalışma arkadaşlarım gittikleri her eve ayrı hassasiyet gösteriyorlar. Hizmet götürdükleri her evde yaşayanların hastalığını biliyorlar. Çoğu yaşlı hemşehrim çalışma arkadaşlarımı evlatları gibi görüyor. İki taraf arasında kurulan bu güven ve sevgi bağı sayesinde bugün zor durumdaki bir hemşehrimin hayatı kurtulmuş oldu. Asıl işimiz bu güzel insanlara asla yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermektir. Her zaman yaşlı, engelli ve yalnız hemşehrilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.