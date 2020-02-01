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Belediye ekiplerinin kar mesaisi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.02.2020 08:00 | Son Güncelleme

Kar yağışının ilk saatlerinden itibaren koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başlayan Erzincan Belediyesi mağduriyete izin vermedi.Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı şehir merkezinde etkili olmasa da Yalnızbağ ve çevresinde yaklaşık 30 cm yüksekliğe ulaştı.Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri trafikte aksama olmadan tuzlama ve küreme çalışmalarına akşam saatlerinde başladı.

Belediye ekiplerinin kar mesaisi

Kar yağışının ilk saatlerinden itibaren koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başlayan Erzincan Belediyesi mağduriyete izin vermedi.
Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı şehir merkezinde etkili olmasa da Yalnızbağ ve çevresinde yaklaşık 30 cm yüksekliğe ulaştı.
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri trafikte aksama olmadan tuzlama ve küreme çalışmalarına akşam saatlerinde başladı. Ekipler çalışmalarına Yalnızbağ, Çukurkuyu, Dereyurt, ve Palanga mahallelerindeki ana arterler ve sokaklar da gün boyunca devam etti.
Aksun konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Erzincan Belediyesi olarak 150 personel, 26 araç ve gerekli tuz stokuyla kış için hazırlıklarımızı yapmıştık. Karla mücadele ekiplerimiz dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu tüm mahalle ve anayollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Mesai arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Belediye ekiplerinin kar mesaisi

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