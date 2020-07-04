YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Belediye encümen üyesi kura ile belirlendi

Belediye encümen üyesi kura ile belirlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.07.2020 15:24 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı. Belediye encümen üyeliği seçimlerinde eşitlik çıkınca, kur’a ile encümen üyesi seçildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen toplantıların ardından ilk olağan Pazaryeri Belediye Meclis Toplantısı Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşirken, 8 gündem maddesi görüşüldü. 8 gündem maddesi, denetim raporu, faaliyet raporu ve kesin hesapların görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Belediye encümen üyeliği seçiminde yapılan oylamada eşitlik olması sonucunda kura çekimi Selami Özdil ve Gökhan Değirmen üyeliğine seçildi. Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine Erkan Karakaş, Volkan Onur ve Mehmet Duvan, İmar Komisyonu üyeliğine ise Hüseyin Ünal, Bayram Benli ve Mehmet Uzun oylama sonucunda seçildi. Covid-19 salgını dolayısı ile Pazaryeri Belediye Başkanlığına ait kiralık dükkanlardan 3 aylık kiralarının alınmayacağına da oy birliği ile karar verildi. Beşikli Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine verilen dilekçe sonucu Yukarı Cami Sokağın bir kısmı 410 Sokak olarak adlandırıldı.
Toplantı dilek ve temennilerin konuşulmasının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
PARTNER'Benziyor muyuz?''Benziyor muyuz?'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:29
Öğle
13:10
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:26

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bozüyük’te Köy Konut Projesine yoğun talep

Bozüyük’te Köy Konut Projesine yoğun talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.