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Belediye esnaflara maske ve dezenfektan dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs denetimleri yapıldı ve belediye tarafından esnaflara maske ve dezenfektan dağıtıldı.Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla (Covid-19) tedbirlerine yönelik ilçe Kaymakamımız Şeref Gülyer başkanlığında daire amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, ilçemizde bulunan tüm iş kolları ve toplu yaşam alanları için belirlenen tedbirlere, kurallara uyulması için bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdik.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs denetimleri yapıldı ve belediye tarafından esnaflara maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla (Covid-19) tedbirlerine yönelik ilçe Kaymakamımız Şeref Gülyer başkanlığında daire amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, ilçemizde bulunan tüm iş kolları ve toplu yaşam alanları için belirlenen tedbirlere, kurallara uyulması için bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdik. Ayrıca belediye olarak ilçemiz esnafına maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık’’ ifadelerini kullandı.

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