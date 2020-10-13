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Belediye- hayırsever işbirliği ile Melikgazi’ye 3 yeni yatırım

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda Hayırsever Hacı Mehmet Yıldırım’ın şartlı bağış talebi olduğunu belirterek Konaklar mevkiinde bir okul, Germir Mahallesi’nde ise sağlık ocağı ve bir cami yapılacağının müjdesini verdi.Melikgazi’de hizmet ve yatırımların sayısı arttıkça vatandaşlarında şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda Hayırsever Hacı Mehmet Yıldırım’ın şartlı bağış talebi olduğunu belirterek Konaklar mevkiinde bir okul, Germir Mahallesi’nde ise sağlık ocağı ve bir cami yapılacağının müjdesini verdi.
Melikgazi’de hizmet ve yatırımların sayısı arttıkça vatandaşlarında şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyorlar. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir. Her gün yeni hayırseverlerin bizlere müracaatları var. Okul, sağlık ocağı, cami gibi yerler yaptırmak istiyorlar. Biz de bir nevi kendilerine aracı oluyoruz. Mimari, statik ve tesisat projesi belediyemize ait olmak üzere hayırseverlerle işbirliği içinde çalışıyoruz. Melikgazi’mize yeni hizmetler ve yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Başta hayırseverimiz olmak üzere bu güzel şehrimize bu güzel mabetlerimizi kazandıran bütün hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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