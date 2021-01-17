Belediye, karda sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Mevsim normallerinin altında dondurucu soğukların yaşandığı bu günlerde, sokak dostlarımıza daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Bu amaçla belediyemize ait sanayi dükkanları mevkiinde oluşturduğumuz geçici yaşam alanımızda kulübelerde ve şehrin muhtelif yerlerindeki besi odaklarımıza mama takviyeleri yaptık. Bunun yanında kalıcı çözüm adına komşu ilçe Hisarcık ile ortak bir alanda 10 dönüm arazide konuşlandırılacak projemiz hazır. Nasip olursa bahar aylarında başlayacak. Bu alanda başta sahipsiz sokak köpekleri ve kediler olmak üzere, kanatlı hayvanlar içinde bölümlerin olacağı projemizde idari bina, yavru anne bakım binası, sağlık binası, mutfak, karantina odası ve barınaklar inşa edilecek. Hazırlanacak projenin yüzde 40’ı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilecek hibe ile karşılanırken, diğer maliyet ve başta veteriner ve işçi istihdamı olmak üzere araç, atık gıda toplama ekip ve teknik teçhizatları Emet ve Hisarcık belediyelerimiz tarafından karşılanacak”dedi.

