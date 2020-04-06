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Belediye kitap talep eden öğrencinin imdadına yetişti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların imdadına koşuyor.

Belediye kitap talep eden öğrencinin imdadına yetişti

Viranşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların imdadına koşuyor. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları için seferberlik ilan eden belediye bu sefer kitap talebinde bulunan bir öğrenciyi sevindirdi.
20 yaşından küçük olduğu için sokağa çıkamayan bir öğrenci Belediye Başkanı Salih Ekinci’den kitap için yardım istedi. Derslerinden geri kalmak istemediği için internet üzerinden Başkan Ekinci ile irtibata geçen öğrencinin talebi ekipler tarafından yerine getirildi. Sınava hazırlandığını ve kitap eksiği olduğunu ifade eden öğrenciye maske ve eldiven takıldıktan sonra kırtasiyeye götürüldü. Öğrencinin kitap ihtiyacı giderildikten sonra yeniden evine bırakıldı. Başka Ekinci’ye teşekkür eden öğrenci, dersler ne daha sıkı çalışacağını söyledi.

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