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Belediye kreşinde Kızılderili ateşi yandı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından, öğrencilere doğal yaşamı tanıtmak ve farklı kültürleri öğretmek amacıyla Kızılderili etkinliğini düzenlendi.Side Gençlik Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde açık havada düzenlenen etkinlikte, çocuklar çadır kurarak Kızılderililerin yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi oldu.

Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından, öğrencilere doğal yaşamı tanıtmak ve farklı kültürleri öğretmek amacıyla Kızılderili etkinliğini düzenlendi.
Side Gençlik Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde açık havada düzenlenen etkinlikte, çocuklar çadır kurarak Kızılderililerin yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi oldu. 36 çocuğun katıldığı etkinlikte, Kızılderilileri temsil eden Siyular, Yokiler, Şoşanlar, Apaçiler ve Komançiler kabileleri, çocuklar tarafından aslına uygun bir şekilde yansıtıldı. Etkinlikte öğretmenler de uygun makyajlarla Kızılderili olurken, kreş otobüsünün kaptan şoförü ise kabile reisi “Oturan Boğa” tiplemesini canlandırdı. Karşılarında kaptan amcalarını oturan boğa olarak gören çocuklar oldukça şaşırdı. Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri davulları çaldı, Kızılderililerin kabile ateşini ise temsili olarak yaktı. Aileler, çocuklarının Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmenler eşliğinde bilinçli eğitim almalarının önemine vurgu yaparak, kreş müdürlüğü çalışanlarına ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür ettiklerini ifade etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederken Manavgat Belediyesi bünyesinde eğitim alan çocukların, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bir şekilde bilinçlenmeye devam edeceklerini söyledi.

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