YURTHABER
  4. Belediye Kütahyaspor’un Antalya kampı sona erdi

Belediye Kütahyaspor’un Antalya kampı sona erdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.01.2020 23:34 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig 9.Grup Lideri Belediye Kütahyaspor’un 13 günlük Antalya kampı sona erdi.Antalya kampının takım bütünlüğünü korumak adına faydalı geçtiğini belirten Belediye Kütahyaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ,” 13 günlük devre arası Antalya kampımız dün itibariyle sona erdi.

Belediye Kütahyaspor’un Antalya kampı sona erdi

Bölgesel Amatör Lig 9.Grup Lideri Belediye Kütahyaspor’un 13 günlük Antalya kampı sona erdi.
Antalya kampının takım bütünlüğünü korumak adına faydalı geçtiğini belirten Belediye Kütahyaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ,” 13 günlük devre arası Antalya kampımız dün itibariyle sona erdi. Takım bütünlüğünü koruyup, ekip birlikteliğini artırmak, fiziksel ve taktiksel eksikliğimizi gidermek adına son derece verimli geçti diyebilirim. Kamp boyunca 19 idman ve 3 hazırlık müsabakası yaptık. Bu yoğun tempoda kaptan Selçuk’un zorlanmaya bağlı tendinit başlangıcı dışında sakatlık yaşanmaması bizim için sevindiriciydi" dedi.

“Hendekspor mesaisi başlıyor”

İki günlük izinin ardından 13 Ocak Pazartesi günü Saat 14.00’de Kütahya’da Hendekspor maçı hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Tolga Tağ “Takımdaki herkes birbirine saygılı ve dostane ilişkilere sahip. Bireysel yeteneklerle ön plana çıkmak yerine gücümüzü ve enerjimizi dengeli kullanıp takım halinde ön plana çıkmak istiyoruz. Çok şükür kendisini takımın dışında hisseden tek bir oyuncumuz yok. Her birinin özelliklerine uygun sorumlulukları var ve her biri eşit öneme sahip. Bulunduğumuz gurup gereği karasal iklimde zorlu zemin ve kış şartlarında çetin bir ikinci yarı bizi bekliyor. Karsımıza çıkacak tüm zorlukları hep birlikte, birbirimize sahip çıkarak; yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve taraftarlarımız, memleketini seven herkesle üstesinden gelebileceğimizi umuyorum. Ortak sevinçlerimizi artırarak rehavete kapılmadan bütün rakiplerden daha çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Transfer konusuna da değinen Tağ “ Transferle alakalı iki oyuncuyla ilgilendik, takımımıza gelmek istediler, talip olduk ama kulüpleri razı olmayınca bu transferler geçekleşmedi. Bize gelmek isteyenleri de, biz almadık. Devre arası transferleri her anlamda çok zor. Hocalarımla birlikte her zaman olduğu gibi ortak akil yürüterek oyuncu bakıyoruz. İçimize sinen olmalı. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz, daha vaktimiz de var, Gerekirse de hiç transfer yapmayabiliriz” diye konuştu.
Bölgesel Amatör Ligin en kaliteli gol ayaklarından birisi olan Mehmet Çağrı Alpaslan ile hücum hattını güçlendiren Belediye Kütahyaspor’da, Serdar Kılıç ve Mustafa Tahran ile yollar ayrılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Pazarlar CHP’de Salih Çetinkaya tekrar seçildiPazarlar CHP’de Salih Çetinkaya tekrar seçildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’ndan konserHava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’ndan konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Aslanapa’da yemin töreni

Aslanapa’da yemin töreni

Başkan Yalçın’dan moral ziyaretleri

Başkan Yalçın’dan moral ziyaretleri

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kütahya Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

Kütahya Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Çilek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.