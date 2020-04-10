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Belediye maske üretmeye başladı

KİLİS HABERLERİ  | 10.04.2020 18:23 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme merkezlerinde maske üretilmeye başlandı.Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Kadın Meslek Zenginleştirme merkezlerinde maske üretimini yerinde inceledi.Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, Kilis Belediyesi olarak, halk sağlığını koruma adına her alanda vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, “ Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerimizde,hijyenik ve temiz bir ortamda, her şeyiyle belediyemiz tarafından üretilen maskelerimizle ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyoruz.

Belediye maske üretmeye başladı

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme merkezlerinde maske üretilmeye başlandı.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Kadın Meslek Zenginleştirme merkezlerinde maske üretimini yerinde inceledi.
Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, Kilis Belediyesi olarak, halk sağlığını koruma adına her alanda vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, “ Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerimizde,hijyenik ve temiz bir ortamda, her şeyiyle belediyemiz tarafından üretilen maskelerimizle ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyoruz. En kısa sürede maskelerin ücretsiz olarak halkımıza dağıtımına başlanacaktır” dedi.

Belediye maske üretmeye başladı

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