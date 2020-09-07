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Belediye meclis toplantısı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 07.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında belediye meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.Başkan Bulut’un başkanlığında gerçekleştirilen Belediye meclisi Eylül ayı gündeminde bulunan Kira bedelinin düzenlenmesi, Sepetli araç talebi, öğrenci servis taşıma ücret tarifesi, taksi durağı devri talebi toplu taşıma seyahat kartları yönetmeliği, brikethane, mermer kesimi, beton santralleri ve kum ocaklarının şehir dışına taşınmaları, millet bahçesine yer tahsisi başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınarak karara bağlandı.

Belediye meclis toplantısı yapıldı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında belediye meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Başkan Bulut’un başkanlığında gerçekleştirilen Belediye meclisi Eylül ayı gündeminde bulunan Kira bedelinin düzenlenmesi, Sepetli araç talebi, öğrenci servis taşıma ücret tarifesi, taksi durağı devri talebi toplu taşıma seyahat kartları yönetmeliği, brikethane, mermer kesimi, beton santralleri ve kum ocaklarının şehir dışına taşınmaları, millet bahçesine yer tahsisi başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınarak karara bağlandı.

Belediye meclis toplantısı yapıldı

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