YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Belediye Meclis üyeleri “Gönül Kumbarası” iyilik harekatına destek verdi

Belediye Meclis üyeleri “Gönül Kumbarası” iyilik harekatına destek verdi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlattığı "Gönül Kumbarası" iyilik hareketine belediye meclis üyeleri de destek verdi.Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret eden Nevşehir Belediye Meclis Üyeleri, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlatılan iyilik hareketinden dolayı Arı’yı kutladı.Meclis üyeleri, korona virüs nedeniyle sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ve bu günlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını ifade etti.Parti ayrımı yapmadan adeta tek vücut olan tüm belediye meclis üyelerinin verdiği destekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Arı, meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Meclis üyeleri “Gönül Kumbarası” iyilik harekatına destek verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlattığı "Gönül Kumbarası" iyilik hareketine belediye meclis üyeleri de destek verdi.
Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret eden Nevşehir Belediye Meclis Üyeleri, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlatılan iyilik hareketinden dolayı Arı’yı kutladı.
Meclis üyeleri, korona virüs nedeniyle sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ve bu günlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını ifade etti.
Parti ayrımı yapmadan adeta tek vücut olan tüm belediye meclis üyelerinin verdiği destekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Arı, meclis üyelerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Başkan Süleyman Kılınç, 3 aylık maaşını bağışladı

Başkan Süleyman Kılınç, 3 aylık maaşını bağışladı

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Şoför esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Şoför esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.