YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan Aşgın;

Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan Aşgın;

ÇORUM HABERLERİ  | 24.09.2020 18:53 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İstişare toplantısına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de misafir olarak katıldı.
Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, seçim dönemi söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurguladı. Projelerin tamamıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, seçildiği günden itibaren gerçekleştirdiği ve ihale sürecine gelen projeler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.
AK Parti, CHP ve MHP’li Belediye Meclis üyelerinin katıldığı istişare toplantısında meclis üyelerine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Başkan Aşgın, “Farklı düşünceler şehrimize en faydalı hizmetleri getirme konusunda zenginliğimiz. Belediye Meclisimizde Çorum için aldığımız kararları genel olarak “oybirliği” ile alıyoruz. Bu birliktelik bizleri çok mutlu ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri şehrimize en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman farklı düşüncelerimiz olsa da genel olarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu anlamda tüm siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Göreve geldikleri günden beri yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zaman geçtiğini, bu sürede söz verdikleri projelerle ilgili önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Aşgın, “Projelerimizle ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Başlayan projelerimiz var, ihale aşamasında olanlar var. Çorum’umuz için meclis üyelerimizle birlikte aşkla çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Başkan Aşgın, 11 Mart’ta Türkiye’de görülen ilk Korona virüs vakası ile birlikte pandemi sürecinde Çorum Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak “Bu süreçte hem esnafımıza hem de hemşehrilerimize yönelik önemli destekler verdik. Bu desteklerimizi vermeye de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
’Grup başkanlarından teşekkür’
AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu, Başkan Aşgın tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısından duydukları memnuniyeti ifade ederek Aşgın’a teşekkür ettiler.
Bu tür istişare toplantıları ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Grup Başkanları, istişare toplantılarının ilerleyen zamanlarda da yapılmasını istedi.
Belediye Meclis üyeleri daha sonra Çorum ve Çorumluları ilgilendiren konularla alakalı olarak Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a taleplerini ilettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Çorum Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:37
İkindi
16:01
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Konak Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
AK Partili Erkan Kandemir: “Bizim en büyük talihsizliğimiz, ana muhalefet partimiz”
AK Partili Erkan Kandemir: “Bizim en büyük talihsizliğimiz, ana muhalefet partimiz”
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı
Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.