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  4. Belediye meclis üyesi Çalışkan; “Şehir içi ulaşımda, otomobil yerine bisiklet kullanılabilir”

Belediye meclis üyesi Çalışkan; “Şehir içi ulaşımda, otomobil yerine bisiklet kullanılabilir”

ÇORUM HABERLERİ  | 09.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, şehir içi ulaşım aracı olarak bisiklet kullanılabileceğini belirtti.Şehir içi ulaşım aracı olarak bisiklet kullanılması gerektiğini belirtten Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Osmancık Bisiklet Kulübüne üye çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, şehir içi ulaşım aracı olarak bisiklet kullanılabileceğini belirtti.
Şehir içi ulaşım aracı olarak bisiklet kullanılması gerektiğini belirtten Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Osmancık Bisiklet Kulübüne üye çocuklarla bir araya geldi. Kulüp yöneticisi Emirhan Eker öncülüğünde yapılan ilçe turunun ardından Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Yavaş Bisiklet Sürme” yarışına katılan Çalışkan, burada derece alanlara bisiklet aksesuarları hediye etti.
Bisiklet Kulübü’nün gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve spora yönelmesi amacıyla kurulduğunu belirten Ramazan Çalışkan; “Kulüp yöneticiliğini Emirhan Eker’in yaptığı yaşları 13 ila 40 arasında değişen 40 üye ile zaman zaman bir araya gelerek ilçe turu yapıyoruz. Sağlıklı yaşam için bisikleti yaşamımızın bir parçası haline getirdik. Aynı zamanda gençlerimiz ve çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı yaşamın temellerini bisiklet kullanarak atmış oluyorlar.” dedi.
Osmancık’ta bisiklete ayrılan yolların artırılması gerektiğini söyleyen Çalışkan, ”İlçemiz, hem ulaşım hem de spor anlamında bisiklet kullanımına elverişli bir yer. İlçe merkezinde ulaşım aracı olarak otomobil yerine bisiklet kullanılabilir. Şehir içi ulaşım ağına uygun yeni güzergahlar belirledim. Bu güzergahlara bisiklet yolları yapıldığı takdirde otomobil yerine bisiklet kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyorum” ifade etti.

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