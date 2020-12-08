Belediye Meclis Üyesi Covid 19’a yenik düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin CHP’li meclis üyelerinden Yaşar Balcı Covid 19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede Covid-19 salgınından hayatını kaybeden CHP Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Yaşar Balcı için Kdz. Ereğli Belediyesi resmi tören düzenledi.

Belediye binası yanındaki Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törene Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Meclis Üyesi Yaşar Balcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Başkan Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Değerli dostlar, sözün bittiği yerdeyiz. Cumhuriyet Halk Parti’yi çok seven, partisi ve Ereğli için büyük mücadele veren çok değerli kardeşimizi, meclis üyemizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisi ilkeli bir insandı. Siyaseten bizim kavgalarımız olmuştur ama iki insan olarak daima dost çevrede hareket etmişizdir. Nitekim bunun örneğini de en son gösterdik ve belediye meclisinde en ön sıraya kendilerini koyduk. Bu kadar çalışmak nasipmiş. Allah taksiratını affetsin. Ben Yüce Allah’tan niyaz ediyorum ve dualarınızı bekliyorum. Evladı Canberk şuan hastanede. Allah ona sağlık, sıhhat versin diyorum. Onu bize sağlıklı olarak göndersin. Saygıdeğer eşine sağlık sıhhat versin. Ereğli bir değerini kaybetti. Ereğli için mücadele eden bir siyasetçisini kaybetti. Bu gerçekten üzüntü verici. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte son derece üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Hastalığı iyiye doğru giderken birden bire bu sabah acı haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Çember iyice daraldı. Bu tehlike hepimiz için var. Sizleri seviyoruz. Bizlerin ve sizlerin, hepimizin çok dikkatli olması lazım. Tedbirlere uymak lazım.”

Merhum Yaşar Balcı, okunan duaların ardından katılımcılardan helallik alındı. Merhum Balcı için ikinci tören Atatürk Ortaokulu önünde düzenlendi. Alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Balcı, şehir mezarlığına defnedildi.

