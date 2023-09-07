Belediye meclis üyesi kadın ve oğlu saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, Edremit Belediye Meclis Üyesi Filiz Sırma Uluç oğlu Ulaş ile birlikte ailevi bir nedenden dolayı kendilerine yapılan sözlü tehdit olayı ile ilgili Jandarmaya ifaden verdikten sonra işyerlerinin önünde üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Meclis Üyesi Filiz Sırma Uluç ve oğlu yaralandı. Yaralılar Edremit Özel Hastanesine sevk edildi. Olayda başında ve vücudundan ağır darbeler alan Ulaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili bir yazılı bir açıklama yapan Edremit Belediyesi “Meydana gelen bu son derece çirkin saldırıda meclis üyemizin bir kadın olduğu düşünüldüğünde son yıllarda ülkemizin en büyük kanayan yaralarından biri haline gelen kadına şiddet olayı ile birlikte, annenin gözü önünde biricik oğluna, oğlunun yanında da annesine yapılan ve hiçbir akıl ve vicdan sahibinin asla kabul edemeyeceği bir vahşete dönüşmüş olan bu menfur saldırıyı Edremit Belediyemizin başkanlık makamından en küçük birimine kadar şiddetle ve esefle kınıyor; toplumda kin, nefret ve intikam duygularını körükleyen bu tür acı ve çirkin olayların ilçemizde ve ülkemizde biran önce son bulması ve de olayın faillerinin hak ettikleri cezaya çaptırılmaları en önemli temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle kadın meclis üyemiz Sayın Filiz Sırma Uluç ve oğlu Ulaş evladımıza ‘geçmiş olsun ve acil şifalar’ dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

