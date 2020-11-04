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Belediye Meclisinde “kıvırma” tartışması

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 16:08 | Son Güncelleme

Edremit Belediyesi Meclisi Toplantısında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile AK Parti Meclis Grup Başkanı Murat Tuna arasında “kıvırma” tartışması yaşandı.Edremit Belediyesinin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi Meclisi Toplantısında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile AK Parti Meclis Grup Başkanı Murat Tuna arasında “kıvırma” tartışması yaşandı.
Edremit Belediyesinin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. 21 gündem ve 5 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda zaman zaman gerginlik ve sözlü atışmalar yaşandı. Edremit Belediyesi’nin şirketi ED-BEL üzerine yaşanan gerginlik ve sözlü tartışma kameralara yansıdı. AK Parti Meclis Grup Başkanı Tuna’nın “Siz kıvırıyorsunuz” sözü üzerine Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Ben kıvırmıyorum” diye cevap verdi. Yaklaşık 10 dakika süren gerginliğin ardından gündem maddelerine ve oylamalara geçildi.

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