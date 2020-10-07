Belediye Meclisinde tüm karalar oy birliği ile kabul edildi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında görüşülen 3 madde oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığındaki toplantıya meclis üyelerinin tamamı katıldı. Meclis sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İçinde bulunduğumuz günler Türkiye, İslam alemi, Türk Dünyası ve ezilen dünya halkları için çok önemli. Türkiye yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Bugünlerde Kurtuluş Savaşında ülkemizi işgal eden emperyalistlerin bugünde yine ülkemiz için aynı hain saldırıların peşinde olduğumuzu görüyoruz. Yurt içinde teröre, Suriye’de, Irak’ta kurulmak istenen terör devletine, Libya’da başta Fransa başta olmak üzere sömürgecilere, Doğu Akdeniz ve Ege’de yine başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere emperyalist ülkelere, Dağlık Karabağ’ı işgal eden ve saldırgan Ermenistan’a haddini bildiren büyük Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’la her an her şeye hazırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği Misak-ı Milli sınırlarını savunmamızın başlangıcı olarak kabul eden Recep Tayyip Erdoğan, bugün emperyalizme karşı büyük savaş veriyor. Ermenistan işgal ettiği topraklarını almak için savaşan Azerbaycan halkından şehit olanlara, Suriye, Libya, Irak ve yurt içinde teröre karşı savaşırken şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. Yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bugünlerde birlik ve beraberliğimiz her şeyin ötesindedir. 1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti Osmaneli halkının meclis üyeleri olarak yeni bir beyaz sayfa açıyoruz. Osmaneli ve Türkiye olarak ilçemizdeki tüm siyasi partiler bir ve beraberiz" dedi.