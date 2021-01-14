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Belediye orkestrası evinize geliyor

14.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Belediye orkestrası evinize geliyor

Merkezefendi Belediye Orkestrası, 16 Ocak Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından online konser gerçekleştirecek.Pandemi dönemindeki sosyal faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediye Orkestrası, 16 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da online konser verecek.

Merkezefendi Belediye Orkestrası, 16 Ocak Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından online konser gerçekleştirecek.
Pandemi dönemindeki sosyal faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediye Orkestrası, 16 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da online konser verecek. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Türk Halk Müziği’ online konserinde Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın solisti Tayfun Tunç ve konuk sanatçı Tanju Güneş birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirecekler. Seyircisiz konser, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın ve Merkezefendi Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Salgın döneminde sosyal etkinliklerin kısıtlanması noktasında vatandaşların evlerinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla online konserlere devam ettiklerini söyleyen Başkan Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak salgın döneminin başından bu yana birçok çalışma gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce de yaptığımız gibi yine Merkezefendi Belediye Orkestramız seyircisiz, online konser verecek” dedi.

Belediye orkestrası evinize geliyor

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