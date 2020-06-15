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Belediye otobüs şoförlerine korona testi yapılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediyesinde görevli otobüs şoförlerine korona virüsü (Covid-19) testi uygulandı.Gerçekleştirilen testle ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, Adıyaman İl Sağlığı Müdürlüğünde görevli sağlık personelleri tarafından Adıyaman Belediyesinde görevli tüm otobüs şoförlerine korona testinin yapıldığını söyleyerek, “Olası bir olumsuzluk için erken tedbir almamızı sağlayacak olan bu testi gerek görülen tüm arkadaşlarımıza aralıklarla uyguluyoruz.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediyesinde görevli otobüs şoförlerine korona virüsü (Covid-19) testi uygulandı.
Gerçekleştirilen testle ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, Adıyaman İl Sağlığı Müdürlüğünde görevli sağlık personelleri tarafından Adıyaman Belediyesinde görevli tüm otobüs şoförlerine korona testinin yapıldığını söyleyerek, “Olası bir olumsuzluk için erken tedbir almamızı sağlayacak olan bu testi gerek görülen tüm arkadaşlarımıza aralıklarla uyguluyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve personeline teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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