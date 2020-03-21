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Belediye otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz oldu

BAYBURT HABERLERİ  | 21.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (Covid 19) ile mücadelede en büyük paya sahip olan sağlık çalışanlarına Bayburt Belediyesinden ücretsiz ulaşım jesti geldi.Daha önce Türkiye genelinde saat 21.00’de korona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıkarak alkış tutma etkinliğine ailesi ile birlikte destek veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren belediyeye ait halk otobüslerinin Bayburt genelinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.Belediye Başkanı Pekmezci konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde olan Covid 19 virüsünün ülkemizdeki etkisini aldığı kararlar ve tedbirlerle en aza indiren ve süreci iyi bir şekilde yöneten Sağlık Bakanımız Dr.

Belediye otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (Covid 19) ile mücadelede en büyük paya sahip olan sağlık çalışanlarına Bayburt Belediyesinden ücretsiz ulaşım jesti geldi.
Daha önce Türkiye genelinde saat 21.00’de korona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıkarak alkış tutma etkinliğine ailesi ile birlikte destek veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren belediyeye ait halk otobüslerinin Bayburt genelinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Belediye Başkanı Pekmezci konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde olan Covid 19 virüsünün ülkemizdeki etkisini aldığı kararlar ve tedbirlerle en aza indiren ve süreci iyi bir şekilde yöneten Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu süreçte gece gündüz demeden üstün bir gayret ve özveri ile tüm dünyada hayranlık uyandıran çalışmalara imza atan sağlık personelimize de şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu amaçla 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren belediyemize ait şehir içi otobüslerin Bayburt genelinde görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak hizmet vermesi yönünde karar aldık. Bu vesile ile gece gündüz demeden toplum sağlığı için mesaide olan sağlık çalışanlarımız ile dur durak bilmeden çalışarak dezenfeksiyon çalışması yapan belediyemiz ekiplerine kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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