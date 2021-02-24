Belediye personeline afet eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitimi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Süleymanpaşa Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına afet eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol’un nezaret ettiği eğitime, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar da katılarak eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Afet öncesi ve sonrası yapılacaklar anlatıldı

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, sosyal mesafe kuralları ve salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen bir dizi eğitimle, AFAD eğitmenleri tarafından, Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına afet ve özellikle deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Tüm çalışanlar eğitim alacak

Tüm belediye çalışanlarının bu eğitimden gruplar halinde istifade edeceği öğrenilirken, eğitim çalışmalarının yanı sıra AFAD ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek farklı çalışmaların da gündeme geleceği ifade edildi.