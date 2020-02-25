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Belediye personeline eğitim semineri

ÇORUM HABERLERİ  | 25.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, çalışanlarının hem motivasyonunu hem de çalışma verimini artırmak amacıyla “Kişisel Konuların Korunması Kanunu” konulu bir eğitim semineri düzenledi.Çorum halkına verdikleri hizmet kalitesini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçladıkların söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, eğitim seminerlerinin düzenli olarak yapılacağını vurguladı.

Çorum Belediyesi, çalışanlarının hem motivasyonunu hem de çalışma verimini artırmak amacıyla “Kişisel Konuların Korunması Kanunu” konulu bir eğitim semineri düzenledi.
Çorum halkına verdikleri hizmet kalitesini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçladıkların söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, eğitim seminerlerinin düzenli olarak yapılacağını vurguladı. Çöplü, “Personelimizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda eğitim seminerleri düzenliyoruz. Hizmet kalitemizi daha da artıracağına inandığımız bu tür seminerlere çalışma arkadaşlarımızın ilgisi de bizleri memnun ediyor.” dedi.
2 gün süren “Kişisel Konuların Korunması Kanunu” adlı eğitim seminerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Eğitimcisi Av. Sezen Gürhan verdi.

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