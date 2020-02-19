Belediye personeline ilk yardım eğitimi

Mustafakemalpaşalı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşalılar Derneği (PAŞADER) işbirliği ile meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde belediye personeline ilk yardımın temel amacı anlatılırken, olası bir kaza anında ilk müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Çeşitli örneklerle yapılan yanlışlara da dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim İkizceli, ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler vererek ilk yardımın altın kurallarını anlattı. Kazalardan kalp krizine yaralanmalardan yanıklara, kadar birçok konunun uygulamalı olarak işlendiği eğitime Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kıvanç Atmaca ve yönetimi de katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Sağlıkta ilk yardımın önemi büyük. Hayat kurtaran önemli müdahalelerin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimde personellerimizle bir araya gelen, değerli hemşehrimiz Prof. Dr. İbrahim İkizceli’nin dersi gayet verimliydi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürüten kıymetli hocamız İbrahim beye ve bu anlamlı eğitime ön ayak olan PAŞADER’e teşekkür ediyorum” dedi.

