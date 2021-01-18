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Belediye personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

18.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Belediye personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belediye personellerine ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitim semineri düzenlendi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet içi eğitim seminerleri eğitimlerinden ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ konulu seminerini gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belediye personellerine ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitim semineri düzenlendi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet içi eğitim seminerleri eğitimlerinden ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ konulu seminerini gerçekleştirdi. Sanat Merkezi Kongre Salonu’nda yapılan eğitim seminerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, seminere katılanlara da belge verildi. Yapılan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği ’eğitimi hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu Cemail Bayer, bu tarz seminerlerin amacının bireylerin bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Bayer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği’ eğitimine verdiği önemi biliyoruz. Bizler de bu doğrultuda seminerimize başladık. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizin amacı olası kaza ve meslek hatalıklarından korunmak ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak konusunda personelimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Böylece, yerleşkelerimiz kaza ve meslek hastalıkları açısından daha sağlıklı ve güvenli hale gelecektir. Biz her ne kadar buna iş sağlığı ve güvenliği eğitimi diye adlandırsak da aslında alınan eğitimin faydası işle sınırlı değildir. Çünkü kazalar işyerleri ile sınırlı değildir. Bu nedenle kazalara karşı hayatın her alanında evde, sokakta, okulda ve benzeri yerlerde de tedbirli olmak durumundayız” dedi.

Belediye personeline

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