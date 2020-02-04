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Belediye personeline resmi yazışma kuralları eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 04.02.2020 12:50 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi personeline Ege Belediyeler Birliği ile Nazilli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında bir günlük eğitim verildi.Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi seminerde, belediye personeline ‘Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ konusunda eğitim verildi.Ege Belediyeler Birliği Eğitim ve Mevzuat Danışmanı Sedat Turan tarafından Belediye Meclis Salonu’nda gün boyu verilen eğitimde, resmi yazışmalarda usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin belediyeler açısından değerlendirilmesi, resmi yazı ve dilekçelerin cevaplandırılma süreleri, merkezi kayıt sistemi uygulamaları, resmi yazışmalarla ilgili yeni standart dosya planı uygulamaları ve birim ve kurum arşivlerinde saklama süreli dosya planı sistemi oluşturulması konuları işlendi.Hizmet içi eğitimlerin önemine dikkat çeken Turan; “Çok sık değişen mevzuatlar hakkında bilgilendirme yapılması hem belediyemiz hem de personelimiz için büyük önem ifade etmektedir.

Nazilli Belediyesi personeline Ege Belediyeler Birliği ile Nazilli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında bir günlük eğitim verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi seminerde, belediye personeline ‘Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ konusunda eğitim verildi.
Ege Belediyeler Birliği Eğitim ve Mevzuat Danışmanı Sedat Turan tarafından Belediye Meclis Salonu’nda gün boyu verilen eğitimde, resmi yazışmalarda usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin belediyeler açısından değerlendirilmesi, resmi yazı ve dilekçelerin cevaplandırılma süreleri, merkezi kayıt sistemi uygulamaları, resmi yazışmalarla ilgili yeni standart dosya planı uygulamaları ve birim ve kurum arşivlerinde saklama süreli dosya planı sistemi oluşturulması konuları işlendi.
Hizmet içi eğitimlerin önemine dikkat çeken Turan; “Çok sık değişen mevzuatlar hakkında bilgilendirme yapılması hem belediyemiz hem de personelimiz için büyük önem ifade etmektedir. Bu nedenle üye belediyelerimizin personellerine değişen mevzuat karşısında eğitim vermekteyiz. Uygulamalı eğitimleri tüm birimlere vermeye devam edeceğiz. Nazilli Belediyesi’nin bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Personele yönelik eğitim programlarının devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Gerçekleştirilen programlarla belediye personelimizin günümüz koşullarına uygun yetişmeleri, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlarına sahip olmalarını sağlamış oluyoruz. Sürekli değişen ve güncellenen mevzuatlar karşısında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için personelimize yerinde eğitimle destek olmaya devam edeceğiz. Belli bir plan çerçevesinde eğitimlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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