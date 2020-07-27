YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile Şehitkamil Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı.

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile Şehitkamil Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı. Başkan Fadıloğlu, imza sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı öncesi çalışanlara avans ve sözleşme hediyesi müjdesi de verdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver arasında anlaşma sağlanan Toplu İş Sözleşmesi protokolü Şehitkamil Belediyesinde imzalandı. İmza törenine; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel ve Sendika Yönetim Kurulu ve Temsilcileri de katıldı. Başkan Fadıloğlu, 59 maddelik sözleşme ile çalışan personellerin, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek, yaşam kalitelerini arttıracak iyileştirmeler içerdiğini aktardı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu; personellere, bayram öncesi 1.750 TL avans ve 250 TL sözleşme hediyesi yatırılacağını müjdeledi.
Amaç hizmet kalitesini yukarıya çıkarmak
İmza sonrası konuşan ve sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:
“Toplu iş sözleşmesiyle ilgili görüşmelerde, göstermiş oldukları hassasiyet için ben Sendika Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim imzaladığımız sözleşmenin üzerinde işveren yazıyor olabilir ama biz, kardeşlik hukuku içerisinde hep birlikte milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız, bu millete hizmet ederken hizmet kalitesini yukarıya çıkarabilmek. Bu işi bir başımıza yapmamız mümkün değil, bu bir ekip işidir. Ekibin en alt kademesinden en üst kademesine kadar hizmet veren, emek veren tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Sendika Başkanımızın şahsında tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ve Temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir dönem olur. Gönlümüz istiyor ki çalışan kardeşlerimize daha iyi şartlarda daha iyi imkan sunalım. İnşallah ülkenin ekonomisiyle birlikte bu şartları daha da ileriye taşıyacağız. Tabi bu imzayı bayram öncesi atmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar arkadaşlarımız, gece gündüz demeden her gün bir araya geldiler, bu çalışmada emek verdiler. Biz de Kurban Bayramı öncesi kardeşlerimize ‘müjde verelim’ dedik. İnşallah teknik olarak bizim hak edişleri bir kalemde ödeme imkanımız yok ama en azından avans olarak çalışan kardeşlerimize, bayram öncesi ödeme yapacağız. Bayramdan sonrada mevcut sosyal haklarıyla kalan maaşları ödenmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.”
"Sözleşmenin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum"
İmza sonrası açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise "Üyelerimizden aldığımız bu gücün yanında Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun desteği ile bugün önemli bir sözleşmeye imza attık. Sendikamız olarak üyelerimiz için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanlığı olarak, Gaziantep’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz ve kentte önemli bir gücü temsil etmekteyiz. ‘Bugünkü sermaye, dünkü emeğin karşılığıdır’ sözüyle işçilerimizin yarınlar için ne kadar önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çalışanına önem ve değer veren kurumların başarısının da arttığından yola çıkarak; Sayın Başkanımızın Şehitkamil Belediye Başkanlığı sürecinde biz emekçilere verdiği değer ve gösterdiği samimiyetin Şehitkamil Belediyemizin başarısına ve Gaziantep’imizin yükselişine sağladığı katkı ortadadır. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanlığı olarak Şehitkamil Belediye Başkanımızın yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyor, daha güçlü bir Türkiye için hem sendikamıza hem emekçilerimize hem de işverenlerimize önemli görevler düşmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Sözleşmenin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Toplu İş Sözleşmemizde emeği geçen Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Şirket Müdürlerimize, Yönetim Kuruluma ve Temsilcilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.