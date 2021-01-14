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Belediye personeline uyuşturucu ile mücadale anlatıldı

14.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personellere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Narko Rehber Projesi kapsamında Adıyaman Belediyesinde görevli personellere uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenler anlatıldı.Abdülhamit Han Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Selma Büşra Atiş tarafından verilen eğitimlere Adıyaman Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı.Madde kullanımı ve madenin tanınması hakkında slayt eşliğinde bilgiler sunan Polis Memuru Atiş, uyuşturucu kullanan kişilerin hal ve tavırları hakkında da bilgiler vererek, çevrede bu tavırları sergileyen kişilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eğitim ve toplantıların devam edeceği belirtildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personellere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Narko Rehber Projesi kapsamında Adıyaman Belediyesinde görevli personellere uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenler anlatıldı.
Abdülhamit Han Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Selma Büşra Atiş tarafından verilen eğitimlere Adıyaman Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı.
Madde kullanımı ve madenin tanınması hakkında slayt eşliğinde bilgiler sunan Polis Memuru Atiş, uyuşturucu kullanan kişilerin hal ve tavırları hakkında da bilgiler vererek, çevrede bu tavırları sergileyen kişilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eğitim ve toplantıların devam edeceği belirtildi.

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