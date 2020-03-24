Belediye personellerine bin lira ikramiye

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs’le (COVID-19) mücadele kapsamında 7/24 sahada yer alarak yoğun mesai harcayan belediye çalışanlarına bin TL ikramiye verecek.

Küresel bir salgın haline gelen korona virüs için gerekli önlemler ve tedbirler alınırken, vatandaşa olan hizmet sahasını genişleten Büyükşehir Belediyesi’nden örnek teşkil edecek bir hamle geldi. Belediye Başkanı Şahin, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ilgili daire başkanlarıyla gerçekleştirdiği telekonferansla personellerine verilecek mali desteği duyurdu. Buna göre, enfeksiyon tehdidinin artmasının ardından hem dezenfekte ve ilaçlama yapan hem de vatandaşa sosyal yardım dağıtan belediye personellerine bin TL ikramiye verilecek.

“Büyükşehir fedakar bir aile”

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin, küresel bir soruna karşı ulusal bir mücadele verdiklerini hatırlatarak, “Belediye Başkanı olarak, 2 milyon bize emanet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çok güçlü ve fedakar bir aile. Özellikle temizlik, sosyal yardım ve Fen işleri, sağlık hizmetleri gibi alanlarda kendi çalışanlarımız haftalardır çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Aslında bunun mali karşılığı yok. Çok özel bir seferberlik içindeyiz. Biz bunu mükafatlandırma kararı aldık. Bu kararla günlük yevmiyeye artı 33 TL ikramiye vereceğiz bu da aylıklarında bin TL’ye tekabül edecek. Nasıl kendi halkımıza sosyal destek veriyorsak, bunu yapan kendi çalışanımıza da sosyal destek vereceğiz. Bu büyük çalışmanın karşılığı bu değil, çok daha fazlasını hak ediyorlar ama bizde elde olan imkanlar ve fırsatlar öncülüğünde bu desteği verme kararı aldık. Diliyor ve umuyorum ki bir an önce bu zor dönemden çıkarız ve Büyükşehir Belediyesi olarak ben ve arkadaşlarım hayırla yad edilen dualar alan en az zararla bu krizden çıkan yerel yönetim oluruz. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin başkanları sizlersiniz. Rabbim bu parayı ağız tadıyla harcamalarını nasip etsin” diye konuştu.

