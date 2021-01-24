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Belediye personellerine çocuk hakları eğitimi verildi

24.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Belediye personellerine çocuk hakları eğitimi verildi

İzmit Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu işbirliği ile yürütülen proje kapsamında, İzmit Belediyesi personellerine yönelik ’Çocuk Katılımı ve Çocuk Hakları Eğitimi’ düzenlendi.Çocukların korunma, eğitim ve gelişim desteğinin yanı sıra toplumsal yaşama katılım haklarının sağlanması konusunda UNİCEF ile işbirliği yapan İzmit Belediyesi, belediye personellerine yönelik Çocuk Katılımı ve Çocuk Hakları Eğitimi düzenledi.

İzmit Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu işbirliği ile yürütülen proje kapsamında, İzmit Belediyesi personellerine yönelik ’Çocuk Katılımı ve Çocuk Hakları Eğitimi’ düzenlendi.
Çocukların korunma, eğitim ve gelişim desteğinin yanı sıra toplumsal yaşama katılım haklarının sağlanması konusunda UNİCEF ile işbirliği yapan İzmit Belediyesi, belediye personellerine yönelik Çocuk Katılımı ve Çocuk Hakları Eğitimi düzenledi. Çocuk odaklı yerel yönetimin güçlendirilmesine yönelik çalışma planı geliştirmek ve personeli bu anlamda desteklemek amacıyla hazırlanan eğitime, İzmit Belediyesinin tüm müdürlüklerinden personeller katılım sağladı.
Video konferans üzerinden yapılan eğitim, UNİCEF Ergen Gelişimi ve Katılımı Program Sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu ve Sosyal Politikalar Sorumlusu Hayriye Görkem Güneri tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde; çocuk dostu belediyeciliğin yapıtaşları, çocukların ihtiyaçlarına yönelik program ve politikalar tasarlama, çocukların oyun ve gelişim haklarına erişimini sağlama, çocuk dostu mekanlar oluşturma, şehir genelinde çocuk strateji belirleme, çocuk haklarının bilinmesi, çocuk etki değerlendirilmesi, Türkiye’de çocuk haklarından sorumlu ana kurumlar ve çocuk katılımı gibi konulara değinildi.

Belediye personellerine çocuk hakları eğitimi verildi

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