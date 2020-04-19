YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Belediye ses yayın sisteminden müzik yayını yaptılar

Belediye ses yayın sisteminden müzik yayını yaptılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ses yayın sisteminden evinden dışarıya çıkmayan vatandaşlara nostaljik müziklerden oluşan dinletilerde bulunuldu.Ayvalık’ın dört bir yanında gerçekleşen ilginç müzik yayınında, 1970’li yıllara ait şarkılarla, 80’li yılların hit parçaları yer aldı.Evlerinden çıkamayan vatandaşların pencere ve balkonlarından dinlediği şarkılarla hoş bir sürpriz yaşadıkları dinleti ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 65 yaş üzeri vatandaşların Kovit 19 salgını nedeniyle uzunca bir süreden bu yana evde kalmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, “Onlara bir sürpriz yapmak adına, onlara gençlik yıllarını anımsatmak adına bu yaş grubundaki hemşehrilerimize böyle bir jest yapmak istedik” dedi.Belediye ses yayın sisteminden tüm Ayvalık’a gerçekleştirdikleri bir saatlik nostaljik müzik yayının hem 65 yaş vatandaşlar hem de sokağa çıkma yasağı kapsamındaki ilçe halkından teşekkürlerle karşılandığını belirten Başkan Ergin, halkın memnuniyetinin kendilerini de son derece memnun kıldığını da sözlerine ekledi.

Korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ses yayın sisteminden evinden dışarıya çıkmayan vatandaşlara nostaljik müziklerden oluşan dinletilerde bulunuldu.
Ayvalık’ın dört bir yanında gerçekleşen ilginç müzik yayınında, 1970’li yıllara ait şarkılarla, 80’li yılların hit parçaları yer aldı.
Evlerinden çıkamayan vatandaşların pencere ve balkonlarından dinlediği şarkılarla hoş bir sürpriz yaşadıkları dinleti ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 65 yaş üzeri vatandaşların Kovit 19 salgını nedeniyle uzunca bir süreden bu yana evde kalmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, “Onlara bir sürpriz yapmak adına, onlara gençlik yıllarını anımsatmak adına bu yaş grubundaki hemşehrilerimize böyle bir jest yapmak istedik” dedi.
Belediye ses yayın sisteminden tüm Ayvalık’a gerçekleştirdikleri bir saatlik nostaljik müzik yayının hem 65 yaş vatandaşlar hem de sokağa çıkma yasağı kapsamındaki ilçe halkından teşekkürlerle karşılandığını belirten Başkan Ergin, halkın memnuniyetinin kendilerini de son derece memnun kıldığını da sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Ereğli’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutulandı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutulandı

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Burhaniyeli mimar Mustafa Özcan oğlunun yanında toprağa verildi

Burhaniyeli mimar Mustafa Özcan oğlunun yanında toprağa verildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:48
Sabah
06:18
Öğle
13:13
İkindi
16:57
Akşam
19:57
Yatsı
21:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Eski Dedebaş Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.