YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Belediye sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Belediye sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 13.12.2020 17:22 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.Çarşamba Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamda alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba’nın sessizliğini ve vatandaşların sokağa çıkmamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları yaptı.Şehir merkezi ve ortak kullanım alanlarının ilaçlandığı ilçede halk sağlının ön planda bulundurulduğu ifade edilirken, temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerekliliği de hatırlatıldı.

Çarşamba Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Çarşamba Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamda alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba’nın sessizliğini ve vatandaşların sokağa çıkmamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları yaptı.
Şehir merkezi ve ortak kullanım alanlarının ilaçlandığı ilçede halk sağlının ön planda bulundurulduğu ifade edilirken, temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerekliliği de hatırlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİç çamaşırıyla sokağa çıktıİç çamaşırıyla sokağa çıktı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:45
Öğle
12:34
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Hale Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Sinem Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Asarcık Eczanesi
Asarcik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.