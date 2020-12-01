Belediye temizlik ekiplerinin yaprak mesaisi başladı

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düşmesiyle birlikte dökülmesi hızlanan ağaç yapraklarının altyapıda aksaklıklara yol açmaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, vakumlu yol süpürme araçları ve yaprak toplama araçlarıyla cadde ve meydanlarda yaprakların yağmur suyu kanallarını tıkamaması için her gün temizlik yapıyor.

Halk arasında ’gazel’ olarak adlandırılan sonbaharın solmuş yaprakları kış ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olduğu parklarda, caddelerde çalışmalara yoğunluk veren temizlik personeli bir yandan gazelleri süpürüyor, bir yandan da yapraklar tarafından tıkanan mazgalları temizleyerek cadde ve sokaklardaki kötü görüntüyü yok etmek için çalışıyor. Daha yaşanılabilir bir kent için tüm birimlerle aralıksız çalıştıklarını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çevre estetiğine özen gösterdiklerini ifade ederek, “Miras kenti şehrimizi değerine yakışır şekilde temiz tutmak başlıca görevlerimiz arasında; salgını da dikkate alarak temizlik işleri ekiplerimiz, hem hijyeni, hem de görsel estetiği sağlamak üzere yoğun bir şekilde çalışıyor. Amacımız şehrimize en kaliteli hizmeti sunabilmek, bunun için tüm ekiplerimiz görevlerini bu doğrultuda yerine getiriyor’’ dedi.

