YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.09.2020 23:16 | Son Güncelleme

Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye temizlik görevlisinin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını bir evin bahçe çitlerine asmasına ilişkin fotoğraf takdir kazandı.

Darıca Belediyesinde görevli Mümin Erikçi, temizlik çalışması yaptığı sokaktaki bir çöp konteynerinde Türk bayrağı gördü.

Erikçi, çevredekilerin bakışları arasında çöp konteynerindeki Türk bayrağını alıp özenle bahçe çitlerine astı.

Erikçi'nin sosyal medyada paylaşılan bu ana ilişkin fotoğrafı, beğeni topladı.

İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, her Türk milletinin bayrağına karşı bir hassasiyeti olduğunu ifade ederek, ilgisiz bir kişi tarafından maalesef bayrağın çöpe atıldığını söyledi.

Erikçi'nin, hassasiyetiyle Türk bayrağını çöp konteynerinden aldığını dile getiren Bıyık, "Milletim ve Darıca halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Bayrağımıza göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Türk bayrağı bizim için önemli ve kutsal..." dedi.

Bıyık, Erikçi'ye Türk bayrağı ve altın hediye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:57
İkindi
16:21
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Deva Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Elif Eczanesi
Derince
Ersin Eczanesi
Basiskele
Aydın Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.