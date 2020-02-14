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Belediye temizlik işçilerinin zor anları

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi temizlik işçileri zorlu doğa şartlarına meydan okuyor.Yüzlerce yerleşim yerinin kapandığı ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2,5, kent merkezinde ise 1 metreyi geçtiği Hakkari’de kar ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi temizlik işçileri zorlu doğa şartlarına meydan okuyor.
Yüzlerce yerleşim yerinin kapandığı ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2,5, kent merkezinde ise 1 metreyi geçtiği Hakkari’de kar ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik görevlileri, zorlu coğrafya ve kış şartları ile mücadele ediyor.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren göreve başlayan temizlik görevlileri, kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeden canla başla çalışıyor.
Vatandaşın dışarı bile çıkamadığı kent merkezinde yığınla kar altında kalan çöpleri büyük bir özenle toplayan temizlik görevlileri, bazen de buz pistine dönen yollarda düşe kalka görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

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