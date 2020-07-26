YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Belediye Tıp Merkezi’nin ruhsatı hekimlere teslim edildi

Belediye Tıp Merkezi’nin ruhsatı hekimlere teslim edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi’nin ruhsatını kurumun uzman hekimlerine teslim eden Başkan Tütüncü, sağlık alanında Türkiye’ye çok özel projeler kazandıran Kepez Belediyesi’nin, sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini söyledi.Kepez Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren Sağlık Merkezi, Tıp Merkezi statüsüne alınmış ve geçtiğimiz günlerde merkezin ruhsatı Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.

Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi’nin ruhsatını kurumun uzman hekimlerine teslim eden Başkan Tütüncü, sağlık alanında Türkiye’ye çok özel projeler kazandıran Kepez Belediyesi’nin, sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini söyledi.
Kepez Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren Sağlık Merkezi, Tıp Merkezi statüsüne alınmış ve geçtiğimiz günlerde merkezin ruhsatı Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye verilmişti. Başkan Tütüncü de Belediye Tıp Merkezi’nin ruhsatını kurumun uzman hekimlerine teslim etti. Belediye Tıp Merkezi’ni ziyaret ederek, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tütüncü, “Bu başarı sağlık çalışanlarımızın başarısıdır” dedi.

Doktorlarımıza kocaman gönül borcumuz var
Belediye Sağlık Merkezi’nin muhteşem bir başarıya imza attığını vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediye Sağlık Merkezimiz vites büyüterek çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu önemli, başarıyı sağlayan uzman doktorlarımıza kocaman bir gönül borcumuz var. Bugün ruhsatı gerçek sahiplerine onlara takdim etmeye geldim.”diye konuştu.

Yeni başarılara imza atacağız
“Çok güzel başarılara inanıyorum ki onlarla beraber imza atacağız.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Sağlık alanında örnek çalışmalar yapan, Türkiye’ye çok özel projeler kazandıran Kepez Belediyesi, bundan sonra da uzman hekimleriyle, sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya, yeni başarılara imza atmaya devam edecek. İnancımız o ki; Kepezliler Antalyalılar bu güzel şehrin insanları her şeyin en güzeline layık.” ifadelerini kulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Maçın ardından

Maçın ardından

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Antalya Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Arat Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Nar Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.