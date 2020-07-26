Belediye Tıp Merkezi’nin ruhsatı hekimlere teslim edildi

Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi’nin ruhsatını kurumun uzman hekimlerine teslim eden Başkan Tütüncü, sağlık alanında Türkiye’ye çok özel projeler kazandıran Kepez Belediyesi’nin, sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini söyledi.

Kepez Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren Sağlık Merkezi, Tıp Merkezi statüsüne alınmış ve geçtiğimiz günlerde merkezin ruhsatı Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye verilmişti. Başkan Tütüncü de Belediye Tıp Merkezi’nin ruhsatını kurumun uzman hekimlerine teslim etti. Belediye Tıp Merkezi’ni ziyaret ederek, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tütüncü, “Bu başarı sağlık çalışanlarımızın başarısıdır” dedi.

Doktorlarımıza kocaman gönül borcumuz var

Belediye Sağlık Merkezi’nin muhteşem bir başarıya imza attığını vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediye Sağlık Merkezimiz vites büyüterek çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu önemli, başarıyı sağlayan uzman doktorlarımıza kocaman bir gönül borcumuz var. Bugün ruhsatı gerçek sahiplerine onlara takdim etmeye geldim.”diye konuştu.