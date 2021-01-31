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Belediye ve gönüllüler elele verdi

31.01.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Ardahan Belediyesi ve hayvan severler hafta sonu barınak parkta bulunan hayvanlara mama dağıttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Ardahan Belediyesi ve hayvan severler hafta sonu barınak parkta bulunan hayvanlara mama dağıttı. Ekibin çalışmalarına Belediye Başkanı Faruk Demir’de destek verdi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları 81 ilde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor.
Ardahan Belediyesi ve hayvan sever gönüllüler de hafta sonu soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan can dostlarını unutmadı.
Veterinerlik işlerine bağlı ekipler ve hayvan sever gönüllüler Belediyeye ait barınak başta olmak üzere dışarıda bulunan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
Ekibin çalışmasına Belediye Başkanı Faruk Demir de katıldı. Çalışmanın ardından Başkan Demir ekibe hediye verdi.
Belediye Başkanı Faruk Demir: ‘’Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen hem veterinerlik işleri müdürlüğümüz hem de gönüllü olarak bizim çalışmalarımıza destek veren arkadaşlarımızla birlikte bugün barınakta hayvan dostlarımıza mama desteği verdik. Gönüllü olarak burada bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve duyarlılığın herkes yayılmasını temenni ediyorum.’’ dedi.

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