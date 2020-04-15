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Belediye vefa grubu vatandaşın hizmetinde

ÇORUM HABERLERİ  | 15.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi bünyesinden oluşturulan Belediye vefa grubu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında yoğun çaba harcamaya devam ediyor.Çorum Belediyesi vefa destek grubu, gönül kapısı ve 153 alo zabıta’yı arayarak talepte bulunan vatandaşların hizmetine koşuyor.

Çorum Belediyesi bünyesinden oluşturulan Belediye vefa grubu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında yoğun çaba harcamaya devam ediyor.
Çorum Belediyesi vefa destek grubu, gönül kapısı ve 153 alo zabıta’yı arayarak talepte bulunan vatandaşların hizmetine koşuyor. Yardım isteyen yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine giderek taleplerini alan ekipler, vatandaşların market alışverişleri, maaşlarının çekilmesi, kartlı sayaçlara su yüklenmesi hatta arızalı muslukların tamir edilmesine kadar varan birçok isteği yerine getirmeye çalışıyor.
’Her türlü talep mevcut’
Çorum belediyesi vefa grubu, kendilerine ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Dışarı çıkamayan Hatice Çınar isimli bir vatandaşın, musluğunun arızalandığını ve tamirci bulamadığını belirtmesi üzerine ekipler hemen bir tamirci bularak, Hatice Çınar’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evine hareket etti. Musluğu tamir edilen vatandaş ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekiplere teşekkür etti.
’Şeriman Teyze’nin faturaları yatırıldı’
Belediye Vefa Grubu’na ulaşan Şeriman Süren isimli kadın ise yaşından dolayı dışarı çıkamadığını belirterek faturalarının yatırılmasını talep etti. Ekipler Şeriman Teyze ile hemen iletişime geçerek Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi’ndeki evinden faturaları alıp gerekli yerlere ödemeleri yaparak makbuzları teslim etti.
’Başkan Aşgın’dan ekiplere teşekkür’
Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Vefa destek grubu’nun çalışmalarını takip ettiğini belirterek, “Şu an seferberlik zamanı. Herkes elini bir şekilde taşın altına koyuyor. Vefa destek grubumuzda bulunan arkadaşlarımız her gün yılmadan vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Çalışma arkadaşlarımıza bu gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız evde kalsın, biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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