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Belediye Yaşam Merkezini uzaktan eğitime açtı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.10.2020 20:22 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlıyor. Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar dersliklerinden ücretsiz olarak faydalanmaya başladı. Merkezde hazırlanan bilgisayar dersliklerinde ekipler tarafından her türlü hijyen, salgın ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.
Uzaktan eğitim hizmetinden yararlanan 8’inci sınıf öğrencisi Mukaddes Palabıyık “Haftanın 5 günü buraya geliyorum. Günde 3 saat ders görüyorum. İnternet sorunu yaşamamak için buraya geliyorum. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim” derken 3’üncü sırın öğrencisi Taşan Şahin “Canlı derslere katılıyorum. Evde internet yok. Burada rahatlıkla derslerimi takip edebiliyorum. Sabah 9’da ders için geliyorum. Arkadaşlarımı da derslere buradan girmeleri için çağırdım” dedi.

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Muğla Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:01
Öğle
12:59
İkindi
16:14
Akşam
18:47
Yatsı
20:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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