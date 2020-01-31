YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Belediye yöneticileri ve gazeteciler dostluk maçında karşılaştı

Belediye yöneticileri ve gazeteciler dostluk maçında karşılaştı

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi yöneticilerinden oluşan Edremit Belediyespor ile kentteki gazetecilerin forma giydiği Basınspor arasında dostluk futbol maçı oynandı.

Belediye yöneticileri ve gazeteciler dostluk maçında karşılaştı

Van’ın Edremit Belediyesi yöneticilerinden oluşan Edremit Belediyespor ile kentteki gazetecilerin forma giydiği Basınspor arasında dostluk futbol maçı oynandı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın da forma giydiği maçın skoru berabere tamamlandı.
Edremit Belediyesi yöneticilerinden oluşan Edremit Belediyespor halı saha maçlarını sürdürürken, bu haftaki rakipleri Vanlı gazeteciler oldu. İlçedeki bir halı sahada oynanan dostluk futbol maçı, 10-10 berabere tamamlandı.
Edremit Belediyespor sahaya; Zekeriya Şahin, M. Ali Say, Gökhan Bayram, Fatih Karael, Ercan Karahan ve İsmail Say ile çıktı. Basınspor ise İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün teknik sorumluluğunda sahaya; Erol Çakıl, Mesut Varol, İshak Kara, Fatih Sevinç, Rıdvan Can, Cemal Aşan ve Bişar Ulutaş’la çıktı. Basınspor’da ikinci yarıda Fatih Sevinç’in yerine Serkan Aslan oyuna dahil oldu.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın birbirinden güzel dört gol attığı müsabakada, gazeteciler maçın ilk yarısını üç fark geride kapatmasına rağmen karşılaşmanın sonlarında attıkları gollerle maçı berabere tamamladı.
Söz konusu dostluk maçlarının kurum yöneticileri ve gazeteciler arasında kaynaşmaya vesile olduğunu dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, maçın dostça bitmesinin sevindirici olduğunu söyledi.
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise başka kurum yöneticileri ile de bu tür maçları yaptıklarını söyleyerek, soğuk havada sıcak bir karşılaşma olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Van Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
12:25
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Van Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var"

Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var"

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.