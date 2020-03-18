Belediyeden dezenfekte çalışmaları

Çarşamba Belediyesi ekiplerince Türkiye genelinde büyük bir tehlike teşkil eden ‘korona virüsü’ için ilçe genelinde ilaçlama yapılıyor.

Halktan korona virüsüne karşı duyarlı olunmasını isteyen Çarşamba Belediyesi, dur durak bilmeden toplu olarak bulunulan yerlerde dezenfekte çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Korona virüsüne karşı afişler her yerde

İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere, ilçelerde bulunan umuma açık ve yoğun olarak insanların bulunduğu yerlere ilişkin aldığı karara bağlı olarak vatandaşlara gönderdiği genelge, bakanların ve kurumların sitelerinden ve sosyal mecralardan ilan edildi. Salgına karşı alınan gerekli tedbirler ışığında cenaze ve cuma namazları da dahil bir takım etkinlik ve benzeri herhangi bir organizasyonlara ilçenin ve insanlığın sağlığı için belli bir süre ara verildiği de ilçe sakinlerine yazılı olarak bildirildi. Konuya ilişkin afişler hazırlatıldı ve bu afişler her yere halkı bilinçlendirme amaçlı işletmelerin kapılarına, duvarlarına kişilerin yoğunlukta olduğu bölgelere asıldı.

İlçe genelinde ilaçlama çalışmaları

Çarşamba Belediyesi ekiplerince, şehir merkezinde toplu kullanım alanları sık sık ilaçlanarak gerekli tedbirler alınarak, belediye tarafından zorunda kalınmadıkça sokağa çıkılmaması hususunda bilgilendirmeler yapılıyor.

