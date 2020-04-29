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Belediyeden eğitime destek

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunun parke taşlarını yeniledi.Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yenişehir Belediyesi, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunun parke taşlarını yeniledi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yenileme çalışmalarının belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünce en kısa sürede yerine getirildiğini belirten Başkan Aydın, "Korona virüs salgını sebebiyle okullarımızın bir süredir kapalı olmasını fırsat bildik. İlçemize proje okulu olarak kazandırdığımız Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde zemin kaplama, parke bordür döşeme çalışmalarını tamamladık. Yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve tüm eğitim camiamıza sağlıklı bir eğitim sezonu diliyorum” dedi.

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