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Belediyeden EKPSS’na girecek adaylara danışmanlık hizmeti

16.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Belediyeden EKPSS’na girecek adaylara danışmanlık hizmeti

Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)’na giren adayların doğru tercih yapması hafta için her gün 13.00 ve 16.00 saatleri arasında rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı.Aksaray’da EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)’na giren adayların doğru tercih yapması hafta için her gün 13.00 ve 16.00 saatleri arasında rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı.
Aksaray’da EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. EKPSS’ye giren adaylar 13-19 Ocak tarihleri arasında tercih yapmaya başladı. Piri Mehmet Paşa Çarşısı G Blok’ta yer alan Engelli Koordinasyon Merkezine 13 Ocak’tan itibaren yüzlerce adayın tercih konusunda başvuruda bulunduğu bildirildi. Tercih için son tarihin 19.01.2021 olduğu bildirilirken adayların yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak tercihlerini son güne bırakmamaları istendi. Adayların tercih yaparken Fatih Mahallesindeki Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi’nden yardım alabilecekleri açıklandı. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi’nin de hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında açık olduğu bildirildi.
Engelli bireylerin kamu personeli olabilmek için girdiği EKPSS oturumu 15 Kasım 2020 tarihinde yapılmış ve sınava binlerce aday katılmıştı.

Belediyeden EKPSS’na girecek adaylara danışmanlık hizmeti

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