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Belediyeden esnaf ve vatandaşlara destek

15.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflara ve vatandaşlara Kütahya Belediyesi destek oluyor.

Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflara ve vatandaşlara Kütahya Belediyesi destek oluyor. Belediye ekipleri esnaflara ve vatandaşlara içerisinde dezenfektan, maske ve kolonyanın yer aldığı sağlık paketi hediye ediyor.
Kütahya Belediyesi pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu süreçte esnaf ve vatandaşları gezen Kütahya Belediyesi ekipleri, içerisinde dezenfektan, maske ve kolonyanın yer aldığı sağlık paketini hediye ediyorlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kendilerine verilen sağlık paketinden memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ettiler.

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