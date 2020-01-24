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Belediye’den Gebece ve Kalemlere park çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, “Her Mahalleye Bir Park” projesi kapsamında, Gebece ve Kalemler Mahallesi’nde park çalışması başlattı.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Gebece Mahallesi’nde ki okul önüne yapılan parkta, oyun grubu, spor aletleri ve vatandaşların oturabilecekleri ahşap banklar tasarlandı.

Manavgat Belediyesi, “Her Mahalleye Bir Park” projesi kapsamında, Gebece ve Kalemler Mahallesi’nde park çalışması başlattı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Gebece Mahallesi’nde ki okul önüne yapılan parkta, oyun grubu, spor aletleri ve vatandaşların oturabilecekleri ahşap banklar tasarlandı. Kalemler Mahallesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında ise 3 bin 40 metrekarelik alanın yeşil alan miktarı 2 bin 52 metrekare olarak belirlendi. Park projesinde, yeşil alanda akdeniz bitki örtüleri kullanılmasının yanı sıra 2 adet oyun grubu, spor aletleri, piknik masaları ve ahşap kütüklerden tasarımı yapılan çocuk parkı, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının hizmetine sunulacak. Yeni park alanlarının çocuklara ve bölge halkına nefes aldıracağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, park projesi çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Gebece ve Kalemler Mahalle’mizde ki park çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte çocuklarımız ve ailelerimiz daha sağlıklı koşullarda vaktini geçirebilecek. Manavgat Belediyesi, çocuklardan gelen istek ve ihtiyaçları hizmete dönüştürerek yüzlerini güldürmeye devam edecektir” dedi.

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