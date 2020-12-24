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Belediyeden hizmet atağı sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 24.12.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından yol, kaldırım, asfalt çalışmaları ile su arızalarının giderilmesi çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.Su İsleri Müdürlüğü ekipleri, Tekke, İsmet Paşa, Ekrem Çetin, İnaplı Kütah,Yaşar Aktürk, Kazım Karabekir, Yavuz Sultan Selim mahallelerinde kanal bağlantı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları tamamladı.

Belediyeden hizmet atağı sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından yol, kaldırım, asfalt çalışmaları ile su arızalarının giderilmesi çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.
Su İsleri Müdürlüğü ekipleri, Tekke, İsmet Paşa, Ekrem Çetin, İnaplı Kütah,Yaşar Aktürk, Kazım Karabekir, Yavuz Sultan Selim mahallelerinde kanal bağlantı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aslan, İsmet Paşa, Namık Kemal, Kazım Karabekir, Doğan Güreş Paşa ile Albay İbrahim Karaoğlanoğlu mahallelerinde bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

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